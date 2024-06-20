Почти 20 улиц остались без света из-за энергоаварии в Краснодаре

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 20 июня в 11:25.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «ВП-425» и 19 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жилые дома на улицах: 1 Мая, Дружной, Российской, Апшеронской, Варениковской, Каневской, Соколовской, Роговской, Сергиевской, Брюховецкой, Кирилла Россинского, Кущевской, Переяславской, Пластуновской, Переяславской, Щербиновской, Ивановской, Хоперского полка и переулка Гаражного.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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