Из-за двух энергоаварий отключились более 50 подстанций в Краснодаре

Сообщение о двух аварийных отключениях электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 18 июня в 17:48.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанции «ВК-14» и «ВК-8», а также еще 49 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Молодежной, Цветочной, Новой, Розовой, Кубанской, Лесной, Мира, Смоленской, Профессора Рудакова, Лодыгина, Гусника, Мечникова, Туполева, Бехтерева, Кулибина, Вольной, Дружбы, Западной, Лекарственной, Полевой, Солнечной и Степной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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