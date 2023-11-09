Жители Брюховецкого района пожаловались на шакалов, подходящих к домам

В последнее время в местных населенных пунктах все чаще стали замечать хищников. Обеспокоенные жители обратились за помощью к главе района.

К борьбе с шакалами привлекли охотников. Они уже зачистили от хищников Новоджерелиевское сельское поселение и хутор Гарбузовая Балка. В ближайшие дни аналогичную работу проведут в микрорайоне Северном.

«Уважаемые жители! Если вы заметили на приусадебных участках или в населенных пунктах шакалов, обращайтесь в администрацию сельского поселения по месту жительства», — сообщает пресс-служба администрации Брюховецкого района.

Шакалы — хитрые и острожные хищники. Зачастую они не опасны для человека, но в темное время суток могут нападать стаями. Шакалы являются переносчиками бешенства.

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