Жители более 30 улиц в Краснодаре планово останутся без света 19 ноября

Общество
Жители более 30 улиц в Краснодаре планово останутся без света 19 ноября
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В среду в разных частях столицы Кубани запланированы работы на сетях электроснабжения.

В связи с этим в Краснодаре 19 ноября с 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:

  • Дорожный переулок, 18, 12;
  • Капитальная, 11;
  • Степная, 1;
  • 1-я Линия, 25;
  • 2-я Линия, 56;
  • 4-я Линия, 104;
  • Безуленко, 17;
  • Лавочкина, 1, 11, 9;
  • Восточный Обход, 15, 9;
  • Бершанской, 345/8, 351/1, 345/1, 343, 408/3;
  • Первомайская, 41/2;
  • Гагарина, 11;
  • 3-й Онежский проезд, 7;
  • Вишневая, 72;
  • Есенина, 16;
  • Полевая, 38;
  • Прохладная, 2;
  • Янтарная, 37, 27;
  • Губкина, 87/а;
  • Российская, 130, 357, 131/1, 133/7, 103/4;
  • Микешина, 40;
  • Вишняковой, 1, 2/5, 3;
  • Чехова, 2, 4/1.

За дополнительной информацией следует обращаться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.

Также с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электроэнергии в доме № 16 в переулке Есенина. С 9:00 до 16:00 без света останутся жители домов № 18, 20, 6Д на улице Валерия Гассия, сообщает ЕДДС Краснодара.

Кроме того, в период с 9:00 до 17:00 возможно ограничение электроснабжения в поселках Белозерном (ТСЖ » Белозерный») и Зеленопольском (улицы Виноградная, Малиновая, Лиловая, Калиновая, Грушевая, Сливовая, Дорожная, Ботаническая, Цветочная, Монтажников). Подробнее — по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220, сообщает Telegram-канал «Краснодарские электросети».

Читайте также: почти 50 улиц в разных районах Краснодара в субботу остались без света из-за аварий.

