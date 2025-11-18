Жители более 30 улиц в Краснодаре планово останутся без света 19 ноября
В среду в разных частях столицы Кубани запланированы работы на сетях электроснабжения.
В связи с этим в Краснодаре 19 ноября с 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:
- Дорожный переулок, 18, 12;
- Капитальная, 11;
- Степная, 1;
- 1-я Линия, 25;
- 2-я Линия, 56;
- 4-я Линия, 104;
- Безуленко, 17;
- Лавочкина, 1, 11, 9;
- Восточный Обход, 15, 9;
- Бершанской, 345/8, 351/1, 345/1, 343, 408/3;
- Первомайская, 41/2;
- Гагарина, 11;
- 3-й Онежский проезд, 7;
- Вишневая, 72;
- Есенина, 16;
- Полевая, 38;
- Прохладная, 2;
- Янтарная, 37, 27;
- Губкина, 87/а;
- Российская, 130, 357, 131/1, 133/7, 103/4;
- Микешина, 40;
- Вишняковой, 1, 2/5, 3;
- Чехова, 2, 4/1.
За дополнительной информацией следует обращаться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.
Также с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электроэнергии в доме № 16 в переулке Есенина. С 9:00 до 16:00 без света останутся жители домов № 18, 20, 6Д на улице Валерия Гассия, сообщает ЕДДС Краснодара.
Кроме того, в период с 9:00 до 17:00 возможно ограничение электроснабжения в поселках Белозерном (ТСЖ » Белозерный») и Зеленопольском (улицы Виноградная, Малиновая, Лиловая, Калиновая, Грушевая, Сливовая, Дорожная, Ботаническая, Цветочная, Монтажников). Подробнее — по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220, сообщает Telegram-канал «Краснодарские электросети».
Читайте также: почти 50 улиц в разных районах Краснодара в субботу остались без света из-за аварий.