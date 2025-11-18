Жители более 30 улиц в Краснодаре планово останутся без света 19 ноября

В среду в разных частях столицы Кубани запланированы работы на сетях электроснабжения.

В связи с этим в Краснодаре 19 ноября с 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:

Дорожный переулок, 18, 12;

Капитальная, 11;

Степная, 1;

1-я Линия, 25;

2-я Линия, 56;

4-я Линия, 104;

Безуленко, 17;

Лавочкина, 1, 11, 9;

Восточный Обход, 15, 9;

Бершанской, 345/8, 351/1, 345/1, 343, 408/3;

Первомайская, 41/2;

Гагарина, 11;

3-й Онежский проезд, 7;

Вишневая, 72;

Есенина, 16;

Полевая, 38;

Прохладная, 2;

Янтарная, 37, 27;

Губкина, 87/а;

Российская, 130, 357, 131/1, 133/7, 103/4;

Микешина, 40;

Вишняковой, 1, 2/5, 3;

Чехова, 2, 4/1.

За дополнительной информацией следует обращаться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.

Также с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электроэнергии в доме № 16 в переулке Есенина. С 9:00 до 16:00 без света останутся жители домов № 18, 20, 6Д на улице Валерия Гассия, сообщает ЕДДС Краснодара.

Кроме того, в период с 9:00 до 17:00 возможно ограничение электроснабжения в поселках Белозерном (ТСЖ » Белозерный») и Зеленопольском (улицы Виноградная, Малиновая, Лиловая, Калиновая, Грушевая, Сливовая, Дорожная, Ботаническая, Цветочная, Монтажников). Подробнее — по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220, сообщает Telegram-канал «Краснодарские электросети».

