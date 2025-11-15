Почти 50 улиц в разных районах Краснодара остались без света из-за аварий

Аварийные отключения электроэнергии произошли в Прикубанском и Карасунском округах краевого центра.

Причина отключения на севере Краснодара — повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «К-109» и 28 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители улиц 7 Урожайная, Дзержинского, Дорожная, Нежная, Пригородная, Узорная, 3 Отделение, Агрономическая, Березовая, Полесская, 1 Трудовая, 2 Трудовая, 3 Трудовая, 5 Урожайная, 6 Урожайная, Большевистская, Ладожская, Малиновая, Осенняя, Смородиновая, Яблочная, Богданченко, Героя Анощенкова, Героя Орлова, Гвоздичная, Главная, Апельсиновая, Яблоневая, Грушевая, Калиновая, Ландышевая, Лимонная, Соколова.

На востоке краевого центра произошло повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «СВ-105» и 9 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались улицы: Бородина, Енисейская, Уральская, Ялтинская, 1 проезд Ялтинский, Новгородская, проезд Новгородский, Таганрогская, Амурская, Глинки, Иркутская, Казанская, Камская, Новосибирская, Селезнева, Дунайская, Дунаевского и другие.

На месте работает аварийная бригада. Ориентировочное время устранения обеих аварий — 18:00. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе АО «Электросети Кубани» «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: ТЭС «Ударная» за год дала югу России около 3,5 млн МВт/час электроэнергии.

Подпишись, здесь всегда интересно.