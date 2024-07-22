Жители более 30 улиц на севере Краснодара остались без света из-за аварии

Электроэнергия пропала в Прикубанском округе 22 июля около 18:00.

Отключение электричества произошло из-за повреждения на линии 6-10 кВ. В результате оказались обесточены ПС «КС-5» и 15 трансформаторных подстанций.

Без света временно остались улицы: Борисовская, Ивановская, Парковая, Поселковая, Проезжая, Родниковая, Рясная, Семеновская, Сергинская, Средняя, Троицкая, Убинская, Звездная, Лазурная, Прохладная, Писателя Степанова, Порт-Артурская, Вечная, Новочеркасская, Посадская, Гуденко, Пригородная, Ямская, Милицейская, Прерывистая, Серебристая, Возрождения, Ивдельская, Моздокская, Макаренко, Труда. Также света нет в домах на улице Гвардейской, 1-й и 2-й Гвардейской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества на севере краевой столицы планируют в 21:00.

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