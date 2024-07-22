На 40 улицах Краснодара отключили электричество из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии произошло днем 22 июля в Прикубанском округе краевого центра.

Причина отключения — повреждение на линии 6–10 кВ. Отключены ПС «ЭН-2», «ВГ-6» и 36 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители улиц Волгоградской, 3 отделение, Агрономической, Березовой, Дзержинского, Полесской, Зоотехнической, Карантинной, 3-го Лучистого проезда, Молодежной, Санитарной, Соколова, 1-го Лучистого проезда, Яхонтовой, Пригородной, Путейской, Бирюзовой, Куликовского, Званой, Лицейской, Неустроева, Спасской.

Также электричество отключили в домах на улицах Кореновской, Величковской, Лазарева, Сергея Лазо, Минина, Нахимова, Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Сусанина, Богдана Хмельницкого, Ярославского, Взлетной, проезде Величковском, Парижской, Пархоменко, Светлой, Ушакова.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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