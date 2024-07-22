Плановое отключение: более 20 улиц останутся без света в Краснодаре 22 июля

Отключения электроэнергии запланированы 22 июля с 9:00 до 17:00 на улицах в центре кубанской столицы.

Света не будет в домах на улицах Бабушкина, Тургенева, Красных Партизан, Котовского, Фадеева, Демченко, Гоголя, Почтовой, Островского, Бородинской, в переулке Новом, Атарбекова, Воровского, Гагарина, Красноармейской, Гоголя, Карасунской, Коммунаров, Горького, Шевченко, Фурманова, а также на Чапаева, 91 и Промышленной, 21/1.

Точные адреса отключений можно посмотреть по ссылке, сообщает ЕДДС Краснодара.

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