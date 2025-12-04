Жители более 25 улиц в Краснодаре останутся без света 5 декабря

В пятницу в столице Кубани проведут плановые работы на сетях электроснабжения.

В связи с этим в Краснодаре 5 декабря с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества в домах по адресам:

Дзержинского, 1, 3/2, 7, 11, 11/1, 11/3, 49/1;

Российская, 103/4, 130, 131/1, 133/7, 357;

Брянская, 2, 2/А, 6, 8, 39, 49;

Рашпилевская, 43, 45, 216;

Уральская, 68, 212/7;

Волжская, 43, 57, 64;

Морская, 3, 4, 20;

Ленина, 39, 41;

Октябрьская, 66;

Кореновская, 3;

Киевская, 89;

Минская, 91;

2-я Линия, 4;

Алая, 1, 2;

Степная, 2/1;

Большевистская, 17;

Мариупольская, 5;

Солнечная, 57;

Микешина, 40;

Корницкого, 62;

Коммунаров, 46;

Седина, 29, 31;

Мира, 51, 54;

Ставропольская, 254;

Длинная, 161;

Адыгейская Набережная, 172, 198.

Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

