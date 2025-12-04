Logo
Жители более 25 улиц в Краснодаре останутся без света 5 декабря

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В пятницу в столице Кубани проведут плановые работы на сетях электроснабжения.

В связи с этим в Краснодаре 5 декабря с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества в домах по адресам:

  • Дзержинского, 1, 3/2, 7, 11, 11/1, 11/3, 49/1;
  • Российская, 103/4, 130, 131/1, 133/7, 357;
  • Брянская, 2, 2/А, 6, 8, 39, 49;
  • Рашпилевская, 43, 45, 216;
  • Уральская, 68, 212/7;
  • Волжская, 43, 57, 64;
  • Морская, 3, 4, 20;
  • Ленина, 39, 41;
  • Октябрьская, 66;
  • Кореновская, 3;
  • Киевская, 89;
  • Минская, 91;
  • 2-я Линия, 4;
  • Алая, 1, 2;
  • Степная, 2/1;
  • Большевистская, 17;
  • Мариупольская, 5;
  • Солнечная, 57;
  • Микешина, 40;
  • Корницкого, 62;
  • Коммунаров, 46;
  • Седина, 29, 31;
  • Мира, 51, 54;
  • Ставропольская, 254;
  • Длинная, 161;
  • Адыгейская Набережная, 172, 198.

Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

