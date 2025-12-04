Жители более 25 улиц в Краснодаре останутся без света 5 декабря
04.12.2025 20:25
В пятницу в столице Кубани проведут плановые работы на сетях электроснабжения.
В связи с этим в Краснодаре 5 декабря с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества в домах по адресам:
- Дзержинского, 1, 3/2, 7, 11, 11/1, 11/3, 49/1;
- Российская, 103/4, 130, 131/1, 133/7, 357;
- Брянская, 2, 2/А, 6, 8, 39, 49;
- Рашпилевская, 43, 45, 216;
- Уральская, 68, 212/7;
- Волжская, 43, 57, 64;
- Морская, 3, 4, 20;
- Ленина, 39, 41;
- Октябрьская, 66;
- Кореновская, 3;
- Киевская, 89;
- Минская, 91;
- 2-я Линия, 4;
- Алая, 1, 2;
- Степная, 2/1;
- Большевистская, 17;
- Мариупольская, 5;
- Солнечная, 57;
- Микешина, 40;
- Корницкого, 62;
- Коммунаров, 46;
- Седина, 29, 31;
- Мира, 51, 54;
- Ставропольская, 254;
- Длинная, 161;
- Адыгейская Набережная, 172, 198.
Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
