Теплосети обновили по нацпроекту в трех станицах Калининского района

Модернизацию коммунальных сетей в станицах Калининской, Новониколаевской и Андреевской провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

До отопительного сезона 2025-2026 годов на трех участках теплосетей прошел капитальный ремонт, в начале третьего квартала работы завершили, отметил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

«Заменили 2,8 км изношенных труб, установили новые опоры, на всех трех воздушных теплотрассах провели гидравлические испытания и нанесли на трубы и фасонные части теплоизоляционный материал», — добавил Шапошник.

В станице Андреевской модернизировали теплосети протяженностью 670 м. В Новониколаевской обновили 845 м теплотрассы. Самый протяженный участок в Калининской — свыше 1,2 км. Он обеспечил надежное теплоснабжение больницы и нескольких жилых домов, сообщает пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Читайте также: котельную построят по поручению Кондратьева в детсаду Щербиновского района.

Подпишись, здесь всегда интересно.