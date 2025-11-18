Котельную построят по поручению Кондратьева в детсаду Щербиновского района

В следующем году начнется строительство блочной котельной в детском саду села Екатериновка. На прямой линии губернатора жители села в Щербиновском районе рассказали, что детский сад отапливается углем. В детский сад в соседнем населенном пункте уже провели газ.

Около 600 тыс. рублей обходится детсаду в селе Екатериновка отопительный сезон. Это дорого для учреждения на 52 малыша. Причина тому угольная котельная.

«В этой котельной ощущаешь себя, как в музее. Раньше здесь стояло четыре котла, сейчас осталось два, оба рабочие. Примерно раз в 40 минут нужно подбрасывать уголь», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Николаева.

О проблеме этого детсада жительница Екатериновки рассказала главе региона во время прямой линии. Сейчас уже проект и смета готовы, прошли экспертизу, земельный участок определен, документы оформлены.

«Газовая труба у нас уже выведена на территорию детского сада. На пустыре будет наша блочно-модульная котельная», — делится заведующая детским садом № 18 села Екатериновки Диана Руденко.

Она станет второй в районе. Первая — в Старощербиновской, тоже построена в детском саду. Такой современный объект обошелся в более 23 млн рублей, а коммуникации проложены бесплатно по программе догазификации.

«Это все вошло в программу, потому что здесь прокладывался новый газопровод. Сейчас намного теплее, чем было», — говорит заведующая детским садом № 5 станицы Старощербиновской Наталья Кадомцева.

Детский сад сэкономил и на топливе, и на обслуживании, и на рабочих местах — кочегары теперь не нужны, оборудование работает автоматически, а оператор контролирует процесс дистанционно. Главное — дети в тепле и мамы спокойны.

В школе № 32 хутора Сладкого в Лабинском районе поставили современное оборудование с помощью программы догазификации, которая распространилась на соцобъекты с 2023 года. В станице Гостагаевской под Анапой школу подключили к газу в процессе капремонта. Уже 86 как образовательных, так и медицинских учреждений региона подписали договор на догазификацию, 17 из них уже подключены. Остальные объекты в работе.

