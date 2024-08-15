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Жители более 20 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-bolee-20-ulits-v-tsentre-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
Жители более 20 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Электроэнергия пропала в Центральном округе 15 августа около 15:20.

Отключение электричества произошло из-за повреждения на линии 6-10 кВ. В результате оказались обесточены ПС«Ю-25» и 12 трансформаторных подстанций.

Без света временно остались улицы:

  • Чехова;
  • Вишняковой;
  • Набережная;
  • Ставропольская;
  • Челюскина;
  • Кочубея;
  • КИМ;
  • Линейная;
  • Захарова;
  • Садовая;
  • Дмитриевская Дамба;
  • Пашковская;
  • Буденного;
  • Длинная;
  • Леваневского;
  • Березанская;
  • Казачья;
  • Кутузова;
  • Чапаева.

Также отключение электричества произошло в домах на переулках Широкого, Правды, Безназванный и Переправный.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества в центре краевой столицы планируют в 18:00.

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