Жители более 20 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии
Происшествия
15.08.2024 15:48
Электроэнергия пропала в Центральном округе 15 августа около 15:20.
Отключение электричества произошло из-за повреждения на линии 6-10 кВ. В результате оказались обесточены ПС«Ю-25» и 12 трансформаторных подстанций.
Без света временно остались улицы:
- Чехова;
- Вишняковой;
- Набережная;
- Ставропольская;
- Челюскина;
- Кочубея;
- КИМ;
- Линейная;
- Захарова;
- Садовая;
- Дмитриевская Дамба;
- Пашковская;
- Буденного;
- Длинная;
- Леваневского;
- Березанская;
- Казачья;
- Кутузова;
- Чапаева.
Также отключение электричества произошло в домах на переулках Широкого, Правды, Безназванный и Переправный.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества в центре краевой столицы планируют в 18:00.
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