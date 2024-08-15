Жители более 20 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии

Электроэнергия пропала в Центральном округе 15 августа около 15:20.

Отключение электричества произошло из-за повреждения на линии 6-10 кВ. В результате оказались обесточены ПС«Ю-25» и 12 трансформаторных подстанций.

Без света временно остались улицы:

Чехова;

Вишняковой;

Набережная;

Ставропольская;

Челюскина;

Кочубея;

КИМ;

Линейная;

Захарова;

Садовая;

Дмитриевская Дамба;

Пашковская;

Буденного;

Длинная;

Леваневского;

Березанская;

Казачья;

Кутузова;

Чапаева.

Также отключение электричества произошло в домах на переулках Широкого, Правды, Безназванный и Переправный.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества в центре краевой столицы планируют в 18:00.

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