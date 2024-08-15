Почти 30 светофоров отключились в центре Краснодара
Общество
15.08.2024 13:49
Часть светофоров в самом центре кубанской столицы 15 августа не работает из-за аварийного отключения электричества.
Всего в Центральном округе краевого центра сейчас отключены 28 светофоров. Водителей просят быть внимательнее, сообщает пресс-служба департамента транспорта Краснодара.
Информация об улицах, оставшихся без электричества, уточняется.
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