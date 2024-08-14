Более 20 улиц в разных районах Краснодара останутся без света 15 августа

Отключения света в четверг запланированы на 23 улицах кубанской столицы.

с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет по адресам:

Герцена, 136/1, 148;

Бабушкина, 75, 83;

Передерия, 148;

Брюсова, 19;

Головатого, 160;

Калинина, 179;

Северная, 269, 271/а, 320, 324;

Аэродромная, 4;

Победы, 60;

Шипкинская, 5;

Безуленко, 17;

Кирилла Росинского, 41, 61, 66;

Гастелло, 26, 32;

Ярославского, 11, 24, 26/1;

1-й Ленинградский проезд, 16;

Адыгейская Набережная, 81;

Вишняковой, 5/2;

Суворова, 56, 58, 123;

2-й проезд Айвазовского, 10;

Стасова, 121;

Гимназическая, 36/2, 38, 40;

Коммунаров, 57, 59, 63, 67, 71, 84;

Героя Яцкова, 17к1, 19, 19к2, 15к2, 17, 13 (парковка).

Уточнить адреса отключения электричества можно по ссылке, уточнить дополнительную информацию — в диспетчерских службах «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-10-72 и ООО «Краснодарэнерго» по телефону 205-00-51.

Кроме того, 15 августа с 9:00 до 17:00 будет отключено водоснабжение на улице Памяти Чернобыльцев, 1, а на улице Северной, 269 — снизят давление. Подробности можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

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