Более 20 улиц в разных районах Краснодара останутся без света 15 августа
Отключения света в четверг запланированы на 23 улицах кубанской столицы.
с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет по адресам:
- Герцена, 136/1, 148;
- Бабушкина, 75, 83;
- Передерия, 148;
- Брюсова, 19;
- Головатого, 160;
- Калинина, 179;
- Северная, 269, 271/а, 320, 324;
- Аэродромная, 4;
- Победы, 60;
- Шипкинская, 5;
- Безуленко, 17;
- Кирилла Росинского, 41, 61, 66;
- Гастелло, 26, 32;
- Ярославского, 11, 24, 26/1;
- 1-й Ленинградский проезд, 16;
- Адыгейская Набережная, 81;
- Вишняковой, 5/2;
- Суворова, 56, 58, 123;
- 2-й проезд Айвазовского, 10;
- Стасова, 121;
- Гимназическая, 36/2, 38, 40;
- Коммунаров, 57, 59, 63, 67, 71, 84;
- Героя Яцкова, 17к1, 19, 19к2, 15к2, 17, 13 (парковка).
Уточнить адреса отключения электричества можно по ссылке, уточнить дополнительную информацию — в диспетчерских службах «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-10-72 и ООО «Краснодарэнерго» по телефону 205-00-51.
Кроме того, 15 августа с 9:00 до 17:00 будет отключено водоснабжение на улице Памяти Чернобыльцев, 1, а на улице Северной, 269 — снизят давление. Подробности можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: в Прикубанском округе Краснодара вышли из строя 39 трансформаторных подстанций.