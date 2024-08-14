Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Более 20 улиц в разных районах Краснодара останутся без света 15 августа

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-20-ulits-v-raznyh-rajonah-krasnodara-ostanutsya-bez-sveta-15-avgusta
Более 20 улиц в разных районах Краснодара останутся без света 15 августа
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Отключения света в четверг запланированы на 23 улицах кубанской столицы.

с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет по адресам:

  • Герцена, 136/1, 148;
  • Бабушкина, 75, 83;
  • Передерия, 148;
  • Брюсова, 19;
  • Головатого, 160;
  • Калинина, 179;
  • Северная, 269, 271/а, 320, 324;
  • Аэродромная, 4;
  • Победы, 60;
  • Шипкинская, 5;
  • Безуленко, 17;
  • Кирилла Росинского, 41, 61, 66;
  • Гастелло, 26, 32;
  • Ярославского, 11, 24, 26/1;
  • 1-й Ленинградский проезд, 16;
  • Адыгейская Набережная, 81;
  • Вишняковой, 5/2;
  • Суворова, 56, 58, 123;
  • 2-й проезд Айвазовского, 10;
  • Стасова, 121;
  • Гимназическая, 36/2, 38, 40;
  • Коммунаров, 57, 59, 63, 67, 71, 84;
  • Героя Яцкова, 17к1, 19, 19к2, 15к2, 17, 13 (парковка).

Уточнить адреса отключения электричества можно по ссылке, уточнить дополнительную информацию — в диспетчерских службах «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-10-72 и ООО «Краснодарэнерго» по телефону 205-00-51.

Кроме того, 15 августа с 9:00 до 17:00 будет отключено водоснабжение на улице Памяти Чернобыльцев, 1, а на улице Северной, 269 — снизят давление. Подробности можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Прикубанском округе Краснодара вышли из строя 39 трансформаторных подстанций.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях