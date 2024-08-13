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В Прикубанском округе Краснодара вышли из строя 39 трансформаторных подстанций

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-prikubanskom-okruge-krasnodara-vyshli-iz-stroya-39-transformatornyh-podstantsij
В Прикубанском округе Краснодара вышли из строя 39 трансформаторных подстанций
Фото unsplash.com

Аварийное отключение электричества на севере краевой столицы случилось 13 августа около 12:00.

Произошло повреждение на линии 6-10 кВ. В результате оказались обесточены ПС «Л-112» и 39 трансформаторных подстанций.

Без света временно остались улицы:

  • Быстрая;
  • Весенняя;
  • Новая;
  • Власова;
  • Восточный обход;
  • Евдокимовская;
  • Кубанская;
  • Дорофеева;
  • Оренбургская;
  • Безуленко;
  • Калинина;
  • Новокубанская.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества в Прикубанском округе планируют в 15:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители почти 20 улиц в разных частях Краснодара 13 августа останутся без света из-за плановых работ.

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