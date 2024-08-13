В Прикубанском округе Краснодара вышли из строя 39 трансформаторных подстанций
Происшествия
13.08.2024 12:49
Аварийное отключение электричества на севере краевой столицы случилось 13 августа около 12:00.
Произошло повреждение на линии 6-10 кВ. В результате оказались обесточены ПС «Л-112» и 39 трансформаторных подстанций.
Без света временно остались улицы:
- Быстрая;
- Весенняя;
- Новая;
- Власова;
- Восточный обход;
- Евдокимовская;
- Кубанская;
- Дорофеева;
- Оренбургская;
- Безуленко;
- Калинина;
- Новокубанская.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества в Прикубанском округе планируют в 15:00.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители почти 20 улиц в разных частях Краснодара 13 августа останутся без света из-за плановых работ.