В Прикубанском округе Краснодара вышли из строя 39 трансформаторных подстанций

Аварийное отключение электричества на севере краевой столицы случилось 13 августа около 12:00.

Произошло повреждение на линии 6-10 кВ. В результате оказались обесточены ПС «Л-112» и 39 трансформаторных подстанций.

Без света временно остались улицы:

Быстрая;

Весенняя;

Новая;

Власова;

Восточный обход;

Евдокимовская;

Кубанская;

Дорофеева;

Оренбургская;

Безуленко;

Калинина;

Новокубанская.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества в Прикубанском округе планируют в 15:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители почти 20 улиц в разных частях Краснодара 13 августа останутся без света из-за плановых работ.