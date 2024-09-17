Жители более 20 улиц в Краснодаре останутся без света 18 сентября
Общество
17.09.2024 20:10
Отключения электроэнергии запланированы 18 сентября с 9:00 до 17:00 в нескольких районах кубанской столицы для проведения плановых работ.
Электричество отключат по адресам:
- Бульвар Платановый, 2, 4, 6,
- Проспект Чекистов, 11, 13, 15, 15/1, 15/2
- Тихомировская, 28-42
- Пластунская, 37-75
- Оружейная, 29-43,20-32
- Островная, 19-33,26-40
- Вольная, 40-78
- Канонирская, 20-34,13-27
- Сторожевая, 1-15
- Янковского, 73-79, 80-90, 100, 101, 104
- Пашковская, 132-146,123-131, 146
- Северная, 360-372
- Леваневского, 82, 89, 106
- Красноармейская, 115, 124, 136, 140
- Демина, 1-39, 4-38, 41-59, 91-96
- Биологическая, 2/1,4-46, 134-188
- Удобная, 1-25, 12
- Елизаветинская, 17-49, 40-52
- Хлебная, 1-19, 2-4, 8-10
- Яснополянская, 13
- Дзержинского, 161-165
- 40 лет Победы, 67-75, 146
- 1 Мая, 162-182
Дополнительную информацию можно уточнить на сайте и в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8 (861) 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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