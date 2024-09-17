Жители более 20 улиц в Краснодаре останутся без света 18 сентября

Отключения электроэнергии запланированы 18 сентября с 9:00 до 17:00 в нескольких районах кубанской столицы для проведения плановых работ.

Электричество отключат по адресам:

Бульвар Платановый, 2, 4, 6,

Проспект Чекистов, 11, 13, 15, 15/1, 15/2

Тихомировская, 28-42

Пластунская, 37-75

Оружейная, 29-43,20-32

Островная, 19-33,26-40

Вольная, 40-78

Канонирская, 20-34,13-27

Сторожевая, 1-15

Янковского, 73-79, 80-90, 100, 101, 104

Пашковская, 132-146,123-131, 146

Северная, 360-372

Леваневского, 82, 89, 106

Красноармейская, 115, 124, 136, 140

Демина, 1-39, 4-38, 41-59, 91-96

Биологическая, 2/1,4-46, 134-188

Удобная, 1-25, 12

Елизаветинская, 17-49, 40-52

Хлебная, 1-19, 2-4, 8-10

Яснополянская, 13

Дзержинского, 161-165

40 лет Победы, 67-75, 146

1 Мая, 162-182

Дополнительную информацию можно уточнить на сайте и в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8 (861) 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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