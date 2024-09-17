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Жители более 20 улиц в Краснодаре останутся без света 18 сентября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-bolee-20-ulits-v-krasnodare-ostanutsya-bez-sveta-18-sentyabrya
Жители более 20 улиц в Краснодаре останутся без света 18 сентября
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Отключения электроэнергии запланированы 18 сентября с 9:00 до 17:00 в нескольких районах кубанской столицы для проведения плановых работ.

Электричество отключат по адресам:

  • Бульвар Платановый, 2, 4, 6,
  • Проспект Чекистов, 11, 13, 15, 15/1, 15/2
  • Тихомировская, 28-42
  • Пластунская, 37-75
  • Оружейная, 29-43,20-32
  • Островная, 19-33,26-40
  • Вольная, 40-78
  • Канонирская, 20-34,13-27
  • Сторожевая, 1-15
  • Янковского, 73-79, 80-90, 100, 101, 104
  • Пашковская, 132-146,123-131, 146
  • Северная, 360-372
  • Леваневского, 82, 89, 106
  • Красноармейская, 115, 124, 136, 140
  • Демина, 1-39, 4-38, 41-59, 91-96
  • Биологическая, 2/1,4-46, 134-188
  • Удобная, 1-25, 12
  • Елизаветинская, 17-49, 40-52
  • Хлебная, 1-19, 2-4, 8-10
  • Яснополянская, 13
  • Дзержинского, 161-165
  • 40 лет Победы, 67-75, 146
  • 1 Мая, 162-182

Дополнительную информацию можно уточнить на сайте и в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8 (861) 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: из-за аварии на подстанции вечером 17 сентября без света остались жители 11 улиц в районе ХБК в Краснодаре.

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