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Из-за аварии на подстанции без света остались жители 11 улиц в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-na-podstantsii-bez-sveta-ostalis-zhiteli-11-ulits-v-krasnodare
Из-за аварии на подстанции без света остались жители 11 улиц в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило в ЕДДС Краснодара 17 сентября в 18:20.

Из-за повреждения на линии отключились подстанция «ХБК-311» и еще 7 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Алтайской, Белорусской, Уральской, Хабаровской, Волжской, Глинки, Дунайской, Иркутской, Балтийской, Новосибирской и Селезнева.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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