Из-за аварии на подстанции без света остались жители 11 улиц в Краснодаре
Происшествия
17.09.2024 18:36
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило в ЕДДС Краснодара 17 сентября в 18:20.
Из-за повреждения на линии отключились подстанция «ХБК-311» и еще 7 трансформаторных подстанций.
Без электроэнергии остались жители улиц Алтайской, Белорусской, Уральской, Хабаровской, Волжской, Глинки, Дунайской, Иркутской, Балтийской, Новосибирской и Селезнева.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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