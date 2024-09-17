Из-за аварии на подстанции без света остались жители 11 улиц в Краснодаре

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило в ЕДДС Краснодара 17 сентября в 18:20.

Из-за повреждения на линии отключились подстанция «ХБК-311» и еще 7 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Алтайской, Белорусской, Уральской, Хабаровской, Волжской, Глинки, Дунайской, Иркутской, Балтийской, Новосибирской и Селезнева.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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