Более 25 улиц планово останутся без света в Краснодаре 17 сентября
Общество
16.09.2024 16:51
Электричество отключат в нескольких районах кубанской столицы для проведения плановых работ.
Так, 17 сентября с 09:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:
- проспект Чекистов, 11, 13, 15/1, 15/2;
- Платановый бульвар, 2, 6, 6/а, 8;
- Дзержинского, 153, 155, 155/1, 161;
- Пашковская, 105, 106, 113, 122, 131, 137, 137/1, 137/2, 139, 148, 151, 154, 165, 167;
- Леваневского, 75, 79, 81, 82, 85, 87, 91, 93, 99;
- Горького, 138, 165, 173;
- Целиноградская, 22/1, 24/1, 32/2;
- Радио, 4, 6, 8, 10, 12;
- Короленко, 2, 2/1;
- Карасунская набережная, 32, 215;
- Базовская, 80;
- Янковского, 106;
- Длинная, 181;
- Широкий, 25;
- Московская, 112;
- Дунайская, 54, 54/1, 62;
- Волжская, 67, 71, 78;
- 2-й проезд Дунайский, 9;
- Таганрогская, 22/1;
- Средняя, 81/3, 82/а;
- Березовая, 9;
- Цветная, 41;
- Звездный переулок, 35;
- Дивная, 45;
- Новосельская, 84.
Дополнительную информацию можно уточнить по ссылке и в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
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