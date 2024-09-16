Более 25 улиц планово останутся без света в Краснодаре 17 сентября

Электричество отключат в нескольких районах кубанской столицы для проведения плановых работ.

Так, 17 сентября с 09:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:

проспект Чекистов, 11, 13, 15/1, 15/2;

Платановый бульвар, 2, 6, 6/а, 8;

Дзержинского, 153, 155, 155/1, 161;

Пашковская, 105, 106, 113, 122, 131, 137, 137/1, 137/2, 139, 148, 151, 154, 165, 167;

Леваневского, 75, 79, 81, 82, 85, 87, 91, 93, 99;

Горького, 138, 165, 173;

Целиноградская, 22/1, 24/1, 32/2;

Радио, 4, 6, 8, 10, 12;

Короленко, 2, 2/1;

Карасунская набережная, 32, 215;

Базовская, 80;

Янковского, 106;

Длинная, 181;

Широкий, 25;

Московская, 112;

Дунайская, 54, 54/1, 62;

Волжская, 67, 71, 78;

2-й проезд Дунайский, 9;

Таганрогская, 22/1;

Средняя, 81/3, 82/а;

Березовая, 9;

Цветная, 41;

Звездный переулок, 35;

Дивная, 45;

Новосельская, 84.

Дополнительную информацию можно уточнить по ссылке и в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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