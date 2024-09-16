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Более 25 улиц планово останутся без света в Краснодаре 17 сентября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-25-ulits-planovo-ostanutsya-bez-sveta-v-krasnodare-17-sentyabrya
Более 25 улиц планово останутся без света в Краснодаре 17 сентября
Фото unsplash.com

Электричество отключат в нескольких районах кубанской столицы для проведения плановых работ.

Так, 17 сентября с 09:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:

  • проспект Чекистов, 11, 13, 15/1, 15/2;
  • Платановый бульвар, 2, 6, 6/а, 8;
  • Дзержинского, 153, 155, 155/1, 161;
  • Пашковская, 105, 106, 113, 122, 131, 137, 137/1, 137/2, 139, 148, 151, 154, 165, 167;
  • Леваневского, 75, 79, 81, 82, 85, 87, 91, 93, 99;
  • Горького, 138, 165, 173;
  • Целиноградская, 22/1, 24/1, 32/2;
  • Радио, 4, 6, 8, 10, 12;
  • Короленко, 2, 2/1;
  • Карасунская набережная, 32, 215;
  • Базовская, 80;
  • Янковского, 106;
  • Длинная, 181;
  • Широкий, 25;
  • Московская, 112;
  • Дунайская, 54, 54/1, 62;
  • Волжская, 67, 71, 78;
  • 2-й проезд Дунайский, 9;
  • Таганрогская, 22/1;
  • Средняя, 81/3, 82/а;
  • Березовая, 9;
  • Цветная, 41;
  • Звездный переулок, 35;
  • Дивная, 45;
  • Новосельская, 84.

Дополнительную информацию можно уточнить по ссылке и в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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