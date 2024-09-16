Из-за ураганного ветра в Армавире произошли аварии на электросетях

Порывы ветра в Армавире 16 сентября достигают 23 м/с.

В результате непогоды в отдельных районах города произошли обрывы электропроводов и линий связи. Из-за перехлестов проводов произошло короткое замыкание. Часть жителей города остались без света.

На место уже прибыли аварийные бригады, на ЛЭП идут восстановительные работы. Энергетики работают в усиленном режиме и оперативно устраняют обрывы проводов, сотрудники коммунальных служб убирают поваленные деревья.

Жители Армавира могут сообщить о возникающих ЧП в службу 112 или по телефону ЕДДС 8 (886137) 3-20-00, сообщает МЦУ Армавир в Telegram.

Читайте также: более 30 трансформаторов отключились из-за аварии на севере Краснодара.