Жители более 20 улиц в Краснодаре остались без света из-за аварии на сетях

Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе краевой столицы произошло 5 декабря около 10:50.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате оказались обесточены ПС «Вп-331», ТП-515-РП-74 и 26 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители домов на улицах Картинная, Крайняя, Ржаная, Трактовая, Первомайская, Антоновская, Энтузиастов, Березовая, Лазурная, Сосновая, Виктора Нарыкова, Красивая, Ясеневая, Богатырская, Гагарина, Пригородная, Пшеничная, Светлая, Заповедная, Угловая и Знаменская.

На месте сейчас работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Ориентировочное время восстановления подачи электричества — 13:00, сообщили на горячей линии АО «НЭСК».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре более 25 улиц останутся без света 5 декабря в связи с плановыми работами на электросетях.

