Жители более 20 улиц остались без света из-за аварии в Краснодаре

Аварийные отключения электроэнергии в Карасунском и Прикубанском округах произошли днем 16 января.

В Прикубанском округе причиной отключения стали аварии на линии 6–10 кВ на подстанциях ПС «КС-7» и 18 трансформаторных подстанциях. Без света остались жители улиц Средней, Троицкой, Упорной, Березовой, Клеверной, Пшеничной и других.

В Карасунском округе отключились подстанции ПС «ПШ-403», ПС «л-106», ПС «ХЛ-2» и 74 трансформаторных подстанции.

Без света остались жители улиц Крайней, Бершанской, Карасунской, Фадеева, Фрунзе, 1 Мая, 8 Марта, Дзержинского, Курортной, Тихой, Домбайской, Сербской, Победы, Черногорской, Вольной, Пластунской, Троицкой, Капитальной, Казачьей и других.

Электричество уже восстановили на улицах Вольной, Пластунской, Троицкой, Капитальной и Казачьей, сообщает ЕДДС Краснодара.

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