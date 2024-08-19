Жители более 20 улиц остались без света из-за аварии на сетях в Краснодаре

Аварийное отключение электроэнергии произошло вечером 19 августа в Западном округе.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключены ПС «ЮЗ-305», ПС «ЮЗ-307» и 27 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители улиц Аэродромной, Гаврилова, проезда Ключевского, Красных Партизан, Одесской, 1-го проезда Пластунского, Рашпилевской, Бабушкина, Власова, Котовского, Рылеева, Севастопольской, Тургенева, 70 лет Октября, Думенко, Бульварное кольцо, Платановый бульвар, Бурсаковский перекат, бульвара Клары Лучко и других.

На месте работает аварийная бригада. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-10-72, сообщает ЕДДС Краснодара.

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