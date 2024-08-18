Без света в выходной: большегруз повредил опору ЛЭП в станице Новотитаровской

ДТП произошло утром 18 августа в районе улицы Широкой.

Грузовик снес столб, в результате чего повреждена линия электропередачи, питающая абонентов станицы Новотитаровской.

«Специалисты Динского РЭС в оперативном режиме готовят необходимые материалы для проведения восстановительных работ. В период проведения работ по замене опоры ЛЭП возможно ограничение электроснабжения», — сообщает газета Динского райна «РВС».

Задать интересующие вопросы о длительности отключений можно по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.

Читайте также: водитель иномарки снес опору ЛЭП, оставив без света жителей Краснодара.