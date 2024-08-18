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Без света в выходной: большегруз повредил опору ЛЭП в станице Новотитаровской

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bez-sveta-v-vyhodnoj-bolshegruz-povredil-oporu-lep-v-stanitse-novotitarovskoj
Без света в выходной: большегруз повредил опору ЛЭП в станице Новотитаровской
Фото t.me/gazetarvs

ДТП произошло утром 18 августа в районе улицы Широкой. 

Грузовик снес столб, в результате чего повреждена линия электропередачи, питающая абонентов станицы Новотитаровской.

«Специалисты Динского РЭС в оперативном режиме готовят необходимые материалы для проведения восстановительных работ. В период проведения работ по замене опоры ЛЭП возможно ограничение электроснабжения», — сообщает газета Динского райна «РВС»

Задать интересующие вопросы о длительности отключений можно по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220. 

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