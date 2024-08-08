Жители более 130 улиц останутся без света в ночь на 9 августа в Новороссийске

Более 130 улиц в станице Раевской и хутор Убых полностью останется без электричества в ночь на 9 августа из-за профилактических работ на сетях.

Работы запланированы на период с 23:00 8 августа до 6:00 9 августа. С полным списком адресов, попадающих в зону отключения можно ознакомиться по ссылке.

Также из-за ремонта трубопровода на улице Исаева, 6 и врезкой труб, временно отключат горячее водоснабжение в многоквартирные дома первой линии котельной «Южная», сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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