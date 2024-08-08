Более 20 улиц проведут день без электричества 9 августа в Краснодаре
Общество
08.08.2024 18:50
Плановое отключение электроэнергии 9 августа ожидается на 21 улице краевого центра.
В период с 9:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам:
- улица Калинина 1, 1/8, 1/10, 1/15, 13-15, 68-78, 88-96, 100/5;
- улица Кореновский 4 пр. 1-13;
- улица Коцуры Степана 17-36, 38;
- улица Генерала Мищенко 17-36;
- улица 60 лет Победы 17-36;
- улица Ветеранов 17-35;
- улица Аэродромная 9/1, 13-17;
- улица Бабушкина 226, 259- 263;
- улица Красных Партизан 218-220;
- улица Пластунский 1 пр. 1-31, 2-40;
- улица Сосновая 8-22, 7-21;
- улица Ольховая 2-18, 22, 13-19;
- улица Рылеева 225, 239, 247-259, 263;
- улица Березовая 1-15, 6-22;
- улица Украинская 11-57, 12-42;
- улица Вавилова 1, 17, 19;
- улица 40 лет Победы 73-75, 176/3;
- улица 1 Мая 162;
- улица Бойлерная 1-55, 4-60;
- улица Фурманова 79-99, 118-132;
- улица Ким 68-84, 75, 83-101, 143-145, 158-166.
Уточнить адрес можно по ссылке. Также дополнительную информацию можно получить по телефону 255-10-72, сообщает ЕДДС Краснодара.
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