Более 20 улиц проведут день без электричества 9 августа в Краснодаре

Плановое отключение электроэнергии 9 августа ожидается на 21 улице краевого центра.

В период с 9:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам:

улица Калинина 1, 1/8, 1/10, 1/15, 13-15, 68-78, 88-96, 100/5;

улица Кореновский 4 пр. 1-13;

улица Коцуры Степана 17-36, 38;

улица Генерала Мищенко 17-36;

улица 60 лет Победы 17-36;

улица Ветеранов 17-35;

улица Аэродромная 9/1, 13-17;

улица Бабушкина 226, 259- 263;

улица Красных Партизан 218-220;

улица Пластунский 1 пр. 1-31, 2-40;

улица Сосновая 8-22, 7-21;

улица Ольховая 2-18, 22, 13-19;

улица Рылеева 225, 239, 247-259, 263;

улица Березовая 1-15, 6-22;

улица Украинская 11-57, 12-42;

улица Вавилова 1, 17, 19;

улица 40 лет Победы 73-75, 176/3;

улица 1 Мая 162;

улица Бойлерная 1-55, 4-60;

улица Фурманова 79-99, 118-132;

улица Ким 68-84, 75, 83-101, 143-145, 158-166.

Уточнить адрес можно по ссылке. Также дополнительную информацию можно получить по телефону 255-10-72, сообщает ЕДДС Краснодара.

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