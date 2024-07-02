Жители более 10 улиц в центре Краснодара остались без света из-за крупной аварии

Аварийное отключение электроснабжения в Центральном округе произошло днем 2 июля.

Из-за повреждения на линии электропередачи без света осталось около 60 домов на улицах: Красной, Мира, Ленина, Красноармейской, Коммунаров, Орджоникидзе.

Кроме того, из-за аварии нет электричества почти в 130 домах в районе Черемушек, на улицах: Ставропольской, Стасова, Старокубанской, Айвазовского, Бургасской. Света нет также в детских садах № 121 и 124.

«Ремонт на сетях электроснабжения проводят бригады городских электрических сетей», — сообщает Муниципальный центр управления Краснодара в Telegram.

В контакт-центре компании «Нэск» уточнили, что из-за аварии электричества также нет на улицах: Гимназической, Базовской и Чапаева. Восстановить электроснабжение в центре Краснодара планируют к 15:00.

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