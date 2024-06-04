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Жители более 10 улиц Краснодара останутся без воды 4 июня из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-bolee-10-ulits-krasnodara-ostanutsya-bez-vody-4-iyunya-iz-za-planovyh-rabot
Жители более 10 улиц Краснодара останутся без воды 4 июня из-за плановых работ
Фото pexels.com

Так, 4 июня с 9:00 до 17:00 по ряду адресов краевой столицу проведут плановое отключение водоснабжения и снижение давления на сетях.

В зону отключения водоснабжения попадают следующие адреса:

  • проспект Чекистов, 7/3, 7/4;
  • ЖК «Прогресс» переулок Желудевый, 7/1;
  • улица Волжская, 73, 75, 77, 106, 108;
  • улица Новороссийская, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 192, 198, 200, 202, 204, 206, 208;
  • улица Енисейская, 49, 54, 56;
  • улица Новгородская, 11, 13;
  • улица Дунайская, 53, 60;
  • улица Таганрогская, 1, 3, 4, 5, 13, 16, 18, 22, 22/1;
  • улица Бородина, 18;
  • улица Таганрогская, 24 — детский сад № 137;
  • улица Дунайская, 57, 64;
  • улица Новороссийская, 208.

Также с 10:00 до 15:30 будет отключена вода в поселке Знаменском.

Кроме того, в течение дня будет снижено давление на сетях водоснабжения в ряде домов на улицах Лазурная, Циолковского, Гастелло, Седина, Янковского, Коммунаров, Гимназическая, Ленина, Красноармейская, сообщает МЦУ Краснодара.

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