Жители более 10 улиц Краснодара останутся без воды 4 июня из-за плановых работ

Так, 4 июня с 9:00 до 17:00 по ряду адресов краевой столицу проведут плановое отключение водоснабжения и снижение давления на сетях.

В зону отключения водоснабжения попадают следующие адреса:

проспект Чекистов, 7/3, 7/4;

ЖК «Прогресс» переулок Желудевый, 7/1;

улица Волжская, 73, 75, 77, 106, 108;

улица Новороссийская, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 192, 198, 200, 202, 204, 206, 208;

улица Енисейская, 49, 54, 56;

улица Новгородская, 11, 13;

улица Дунайская, 53, 60;

улица Таганрогская, 1, 3, 4, 5, 13, 16, 18, 22, 22/1;

улица Бородина, 18;

улица Таганрогская, 24 — детский сад № 137;

улица Дунайская, 57, 64;

улица Новороссийская, 208.

Также с 10:00 до 15:30 будет отключена вода в поселке Знаменском.

Кроме того, в течение дня будет снижено давление на сетях водоснабжения в ряде домов на улицах Лазурная, Циолковского, Гастелло, Седина, Янковского, Коммунаров, Гимназическая, Ленина, Красноармейская, сообщает МЦУ Краснодара.

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