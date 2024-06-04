Жители более 10 улиц Краснодара останутся без воды 4 июня из-за плановых работ
Общество
04.06.2024 09:39
Так, 4 июня с 9:00 до 17:00 по ряду адресов краевой столицу проведут плановое отключение водоснабжения и снижение давления на сетях.
В зону отключения водоснабжения попадают следующие адреса:
- проспект Чекистов, 7/3, 7/4;
- ЖК «Прогресс» переулок Желудевый, 7/1;
- улица Волжская, 73, 75, 77, 106, 108;
- улица Новороссийская, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 192, 198, 200, 202, 204, 206, 208;
- улица Енисейская, 49, 54, 56;
- улица Новгородская, 11, 13;
- улица Дунайская, 53, 60;
- улица Таганрогская, 1, 3, 4, 5, 13, 16, 18, 22, 22/1;
- улица Бородина, 18;
- улица Таганрогская, 24 — детский сад № 137;
- улица Дунайская, 57, 64;
- улица Новороссийская, 208.
Также с 10:00 до 15:30 будет отключена вода в поселке Знаменском.
Кроме того, в течение дня будет снижено давление на сетях водоснабжения в ряде домов на улицах Лазурная, Циолковского, Гастелло, Седина, Янковского, Коммунаров, Гимназическая, Ленина, Красноармейская, сообщает МЦУ Краснодара.
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