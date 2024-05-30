Более 10 тыс. человек и гимназии остались без воды из-за аварии в Новороссийске

Утечку обнаружили на водопроводе на проспекте Дзержинского, 226. Сотрудники водоканала начали аварийно-восстановительные работы.

В связи с этим с 9:00 30 мая подачу воды отключили в зонах № 18, 27 и 27А. Без воды остались 10,1 тыс. человек. Водоснабжение также отключили в гимназиях № 6 и 11, АО «Прибой», «НКРП» и «Термо-Трон».

Время восстановления подачи воды в городе-герое уточняется. Оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 8 (8617) 309-861 и 309-860, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Новороссийска.

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