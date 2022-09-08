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Жители Апшеронского района 8 сентября остались без воды из-за аварии

Происшествия
08.09.2022 08:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-apsheronskogo-rajona-8-sentyabrya-ostalis-bez-vody-iz-za-avarii
Жители Апшеронского района 8 сентября остались без воды из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Авария произошла на водозаборе на реке Серебрячка. Из-за этого водоснабжение ограничили в ряде населенных пунктов Апшеронского района.

Сейчас воды нет в Апшеронске, Хадыженске, Нефтегорске, Новополянском и Черниговском сельских поселениях, а также в станице Кабардинской.

На месте аварии уже работает бригада водоканала. Восстановить подачу водоснабжения в Хадыженске и Кабардинской обещают к 21:00, в остальных населенных пунктах до 18:00, сообщает «Апшеронский рабочий».

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