В Новороссийске жители шести многоэтажек остались без воды из-за аварии

В Новороссийске жители шести многоэтажек остались без воды из-за аварии

Аварийное отключение воды произошло утром 2 сентября в домах по улице Анапское шоссе.

Из-за утечки на трубопроводе без воды временно остались жители многоквартирных домов по адресам: Анапское шоссе, 41 литеры — Л, Г, Е, И, Ж, Б.

Из-за отключения воду жильцам этих домов будут подвозить автоцистернами, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» города Новороссийска.

Читайте также: в Краснодаре 1 сентября рабочие во время ремонта дороги оставили 14 многоэтажек без воды.