В Новороссийске жители шести многоэтажек остались без воды из-за аварии
Происшествия
02.09.2022 10:30
Аварийное отключение воды произошло утром 2 сентября в домах по улице Анапское шоссе.
Из-за утечки на трубопроводе без воды временно остались жители многоквартирных домов по адресам: Анапское шоссе, 41 литеры — Л, Г, Е, И, Ж, Б.
Из-за отключения воду жильцам этих домов будут подвозить автоцистернами, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» города Новороссийска.
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