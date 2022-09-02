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В Новороссийске жители шести многоэтажек остались без воды из-за аварии

Происшествия
02.09.2022 10:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-zhiteli-shesti-mnogoetazhek-ostalis-bez-vody-iz-za-avarii
В Новороссийске жители шести многоэтажек остались без воды из-за аварии

Аварийное отключение воды произошло утром 2 сентября в домах по улице Анапское шоссе.

Из-за утечки на трубопроводе без воды временно остались жители многоквартирных домов по адресам: Анапское шоссе, 41 литеры — Л, Г, Е, И, Ж, Б.

Из-за отключения воду жильцам этих домов будут подвозить автоцистернами, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» города Новороссийска.

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