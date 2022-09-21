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Жители Апшеронского района 22 сентября останутся без воды

Общество
21.09.2022 15:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-apsheronskogo-rajona-22-sentyabrya-ostanutsya-bez-vody
Жители Апшеронского района 22 сентября останутся без воды
Фото unsplash.com

Водоснабжение в муниципалитете 22 сентября ограничат для проведения аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе.

В Апшеронске, Нефтегорске, Черниговском и Новополянском поселениях воды не будет с 8:00 до 18:00. В Хадыженске и Кабардинском сельском поселении — с 8:00 до 23:00, сообщает пресс-служба администрации Апшеронского района.

Жителей муниципалитета призвали принять во внимание информацию о плановом отключении и заранее запастись водой.

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