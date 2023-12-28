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Жители Анапы решили не менять имя песковику

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-anapy-reshili-ne-menyat-imya-peskoviku
Жители Анапы решили не менять имя песковику
Фото пресс-службы администрации Анапы

Конкурс на лучшее имя для зимнего символа Анапы проводят с начала декабря. Ранее организаторы отбирали варианты, предложенные в группе «Вконтакте».

В финал конкурса прошли пять наиболее популярных вариантов: Песковик, Зим-Зимыч, Анапыч, Горгипп и Антипка.

Голосование за имя песковику проводили в соцсетях мэрии Анапы с 27 по 28 декабря. В результате онлайн-голосования больше всего участников выбрали вариант — оставить песковику прежнее имя.

«Значит так тому быть и в песко-паспорте будет вписано просто песковик», — сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», впервые песковик появился в лаундж-зоне на Центральном пляже Анапы в конце декабря 2020 года. Его назвали южным братом снеговика. Песковик пользуется большой популярностью как у туристов, так и у местных жителей.

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