Жители Анапы решили не менять имя песковику

Конкурс на лучшее имя для зимнего символа Анапы проводят с начала декабря. Ранее организаторы отбирали варианты, предложенные в группе «Вконтакте».

В финал конкурса прошли пять наиболее популярных вариантов: Песковик, Зим-Зимыч, Анапыч, Горгипп и Антипка.

Голосование за имя песковику проводили в соцсетях мэрии Анапы с 27 по 28 декабря. В результате онлайн-голосования больше всего участников выбрали вариант — оставить песковику прежнее имя.

«Значит так тому быть и в песко-паспорте будет вписано просто песковик», — сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», впервые песковик появился в лаундж-зоне на Центральном пляже Анапы в конце декабря 2020 года. Его назвали южным братом снеговика. Песковик пользуется большой популярностью как у туристов, так и у местных жителей.