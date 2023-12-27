Мэрия Анапы проводит голосование для выбора имени песковику

Конкурс на лучшее имя для зимнего символа Анапы проводят с начала декабря. Ранее организаторы отбирали варианты, предложенные в группе «Вконтакте».

В финал конкурса прошли пять наиболее популярных вариантов: Песковик, Зим-Зимыч, Анапыч, Горгипп и Антипка.

Выбрать имя анапскому песковику может каждый желающий. Голосование продлится до 12:00 28 декабря в социальных сетях мэрии Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», впервые песковик появился в лаундж-зоне на Центральном пляже Анапы в конце декабря 2020 года. Его назвали южным братом снеговика. Песковик пользуется большой популярностью как у туристов, так и у местных жителей.