Жители Анапы пожаловались в СК на незаконную мечеть, где собираются мигранты

СК проводит проверку по факту обращения о возможном нарушении миграционного законодательства в Анапе.

По предварительным данным, местные жители сообщили в комментариях в Telegram-канале Информационного центра СК России том, что на улице Виноградной в ДНТ «Южное» под видом частного дома работает незаконная мечеть, где постоянно собирается большое количество мигрантов.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту начали проводить доследственную проверку.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ход проверки под контроль в центральном аппарате ведомства и поручил представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, сообщает Информационный центра СК России в Telegram.

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