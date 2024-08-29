Нелегальных мигрантов нашли в молельной комнате в Геленджике и выдворили из РФ
Происшествия
29.08.2024 09:44
Нарушение миграционного законодательства в городе-курорте пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и полицейские.
При проверке молельной комнаты в Геленджике полиция задержала 20 иностранных граждан, 5 из которых — жители Узбекистана, нарушившие режим пребывания на территории России и находившиеся в стране незаконно.
Всех задержанных привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. Судом было принято решение об их административном выдворении за переделы страны, сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Геленджику.
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