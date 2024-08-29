Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Нелегальных мигрантов нашли в молельной комнате в Геленджике и выдворили из РФ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nelegalnyh-migrantov-nashli-v-molelnoj-komnate-v-gelendzhike-i-vydvorili-iz-rf
Видео t.me/omvd_gel

Нарушение миграционного законодательства в городе-курорте пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и полицейские.

При проверке молельной комнаты в Геленджике полиция задержала 20 иностранных граждан, 5 из которых — жители Узбекистана, нарушившие режим пребывания на территории России и находившиеся в стране незаконно.

Всех задержанных привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. Судом было принято решение об их административном выдворении за переделы страны, сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Геленджику.

Читайте также: в Краснодаре задержали мигранта, который мешал спать и угрожал местным жителям.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях