Нелегальных мигрантов нашли в молельной комнате в Геленджике и выдворили из РФ

Нарушение миграционного законодательства в городе-курорте пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и полицейские.

При проверке молельной комнаты в Геленджике полиция задержала 20 иностранных граждан, 5 из которых — жители Узбекистана, нарушившие режим пребывания на территории России и находившиеся в стране незаконно.

Всех задержанных привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. Судом было принято решение об их административном выдворении за переделы страны, сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Геленджику.

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