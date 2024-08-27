В Краснодаре задержали мигранта, который мешал спать и угрожал местным жителям

Инцидент произошел накануне на улице Лавочкина в Пашковском жилом массиве.

О произошедшем в соцсетях сообщили местные жители. По их словам, ночью неизвестные молодые люди громко слушали музыку на площадке около многоэтажек. Когда им сделали замечание, один из молодых людей начал угрожать жителям дома и грубо оскорблять родственников одного из них.

Краснодарские полицейские уже задержали правонарушителя. Им оказался 31-летний гражданин Республики Армения. В отношении иностранца составили два административных протокола за мелкое хулиганство и нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ и режима пребывания в стране.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Мужчине грозит до 15 суток ареста, штраф и выдворение за пределы РФ.

После вступления в законную силу решения суда будет рассмотрен вопрос об аннулировании его документа на право находиться в России, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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