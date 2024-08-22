Дело возбудили после нападения студентов из Африки на подростков в Краснодаре

Драка между подростками и иностранцами в районе КубГТУ на улице Московской произошла еще в апреле, но известно о ней стало только 20 августа.

По предварительным данным, между несколькими гражданами произошел конфликт на бытовой почве. В результате двое студентов из Африки ударили 16-летнего местного жителя разбитой стеклянной бутылкой. Пострадавший получил травму руки. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что пострадавшему причинили вред здоровью средней тяжести.

В отношении двух подозреваемых расследуют уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Студентам из Африки грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Проводят необходимые следственные действия, в том числе дополнительные экспертизы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подростки сидели в беседке, что не понравилось студентам-иностранцам. После словесного конфликта началась драка, в ходе которой один из участников разбил бутылку и сильно порезал несовершеннолетнего.