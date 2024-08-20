Студенты из Африки толпой избили подростков из-за беседки в Краснодаре

Утром 20 августа стало известно о драке в одном из микрорайонов краевого центра.

По информации из соцсетей, подростки сидели в беседке, что не понравилось студентам-иностранцам. После словесного конфликта началась драка, в ходе которой один из участников разбил бутылку и сильно порезал несовершеннолетнего. Точное число участников конфликта и степень тяжести травм пострадавших — не уточняется.

На кадрах распространяемых в социальных сетях роликов видна сильнейшая резаная рана руки пострадавшего, а также как подросток убегает от одного из студентов.

В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Кроме того, инициирован вопрос о передаче СК возбужденного в органах МВД уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), сообщает пресс-служба СК РФ.

О расследовании обстоятельств конфликта с участием иностранных граждан доложат главе СК РФ Александру Бастрыкину.

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