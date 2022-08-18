Жители Анапы оценили благоустройство нового участка набережной

Видео канала «Кубань 24»

Между морем и белоснежной прогулочной зоной появилась площадка для воркаута.

По словам местных жителей, жаль, что качели, установленные здесь, развернуты не в сторону природного пейзажа. В остальном горожан все радует.

Отдельные фрагменты площадки для воркаута чем-то напоминают парк «Краснодар». Для любителей спорта приготовлены полоса препятствий и большое количество тренажеров. Также вблизи есть детская игровая площадка и удобная парковка.

Читайте также: в 16 районах Краснодарского края появятся новые «степные» пляжи.