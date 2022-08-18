Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Жители Анапы оценили благоустройство нового участка набережной

Общество
18.08.2022 08:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-anapy-otsenili-blagoustrojstvo-novogo-uchastka-naberezhnoj
Видео канала «Кубань 24»

Между морем и белоснежной прогулочной зоной появилась площадка для воркаута.

По словам местных жителей, жаль, что качели, установленные здесь, развернуты не в сторону природного пейзажа. В остальном горожан все радует.

Отдельные фрагменты площадки для воркаута чем-то напоминают парк «Краснодар». Для любителей спорта приготовлены полоса препятствий и большое количество тренажеров. Также вблизи есть детская игровая площадка и удобная парковка.

Читайте также: в 16 районах Краснодарского края появятся новые «степные» пляжи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  2. Мэру Краснодара Андрею Алексеенко прочат место главы кабмина Харьковской области
  3. В Анапе дрон спас жизнь еще одному утопающему
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодаре к отопительному сезону подготовили более 70% домов
  6. В Краснодарском крае водитель смятой легковушки чудом выжил, оказавшись между КамАЗом и фурой
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
В Краснодарском крае приезжий из Киргизии сбил 4 человек, погибла 7-месячная девочка
В Краснодарском крае приезжий из Киргизии сбил 4 человек, погибла 7-месячная девочка
Прямой эфир
Мы в соцсетях