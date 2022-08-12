Кондратьев: в 16 районах Краснодарского края появятся новые «степные» пляжи

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сейчас в крае оборудованы 16 таких пляжей на берегу малых водоемов. Столько же планируют создать в ближайшее время.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что благоустраивать пляжи на берегах рек и озер нужно по примеру Курганинска. Там по нацпроекту «Жилье и городская среда» очистили водоем, построили беседки, детские и спортивные площадки, велодорожки.

«Подобные объекты должны появляться по всему краю. На сегодняшний день дополнительно определены еще 16 территорий, где можно организовать пляжи. Они расположены в Краснодаре, Армавире, Белоглинском, Брюховецком, Выселковском, Тбилисский и других районах», — сказал губернатор.

Пляж в Горячем Ключе также благоустроили по нацпроекту. Вокруг озера Круглого постелили газон, высадили деревья, сделали освещение на солнечных батареях. Рядом установили тренажеры и детскую площадку.

В Каневском районе на пляже на реке Средняя Челбаска установили навесы, душевые, раздевалки, мостик для прогулок, спасательный пункт. Работы еще идут. Сейчас создают прогулочную зону, детскую и спортивные площадки. Пляж благоустраивают по проекту «Формирование комфортной городской среды».

На пляже на берегу реки Бейсужек в 2014 году расчистили дно, сформировали плавный спуск. К 2022 году там установили детский игровой комплекс и волейбольная площадка, освещение, спасательный и медицинский посты. Еще установят теневые навесы, душевые кабины, пантоны для прыжков в воду. На эти цели краевой бюджет предоставил субсидию в размере 5,5 млн рублей.

В Краснодаре планируют обустроить пляж на водохранилище. Ведется разработка проектной документации. Открыть территории для отдыха рассчитывают в 2023 году. Также рассматривают организацию пляжей на реке Кубань в районе улиц Автолюбителей, Кубанской Набережной и Вишняковой общей площадью 7,6 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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