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Жители Анапы на весь день остались без воды из-за отключения электричества

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-anapy-ostalis-bez-vody-iz-za-otklyucheniya-elektrichestva
Жители Анапы на весь день остались без воды из-за отключения электричества
Фото pexels.com

Воду в Анапе отключили утром 19 июля из-за отключения электроэнергии на объекте централизованной системы водоснабжения.

Сейчас специалисты проводят мероприятия для восстановления водоснабжения и заполнения резервуаров чистой воды.

Срок восстановления водоснабжения — ориентировочно до 18:00. «Водоканал» просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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