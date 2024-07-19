Жители Анапы на весь день остались без воды из-за отключения электричества
Общество
19.07.2024 09:31
Воду в Анапе отключили утром 19 июля из-за отключения электроэнергии на объекте централизованной системы водоснабжения.
Сейчас специалисты проводят мероприятия для восстановления водоснабжения и заполнения резервуаров чистой воды.
Срок восстановления водоснабжения — ориентировочно до 18:00. «Водоканал» просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — сообщает пресс-служба мэрии Анапы.
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