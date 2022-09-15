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Жители 9 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии

Происшествия
15.09.2022 19:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-9-ulits-v-tsentre-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
Жители 9 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии в Центральном округе произошло вечером 15 сентября. Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «Ц-11» и 6 трансформаторных подстанций.

Сейчас света нет на улицах: Горького, Пашковской, Янковского, Карасунской, Чапаева, Коммунаров, Седина, Базовской и Леваневского.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре АО «НЭСК-электросети» уточнили, что восстановить подачу электричества в центре Краснодара планируют к 22:00.

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