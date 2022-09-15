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В Новороссийске произошла крупная авария на магистральном водоводе

Происшествия
15.09.2022 10:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-proizoshla-krupnaya-avariya-na-magistralnom-vodovode
В Новороссийске произошла крупная авария на магистральном водоводе
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Из-за повреждения на магистральном водоводе диаметром 720 мм в районе пересечения улиц Магистральной и Мира снижена подача воды горожанам.

На время ремонтных работ в 14 зонах — № 3а, 4, 5, 5а, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 27а, 29, 30 и 33 воду подавали утром 15 сентября 6:00 до 9:00. На время производства работ будут подвозить питьевую воду автоцистернами по заявкам.

В зоны № 1 Шесхарис, № 3 Центральная часть города, № 2 в районе улицы Гольмана, № 28 в районе цементного завода и в поселок Алексино воду будут подавать в штатном режиме.

По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется, сообщает ЕДДС Новороссийска в Telegram.

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