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Жители 9 улиц на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-9-ulits-na-severe-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-krupnoj-avarii-2
Жители 9 улиц на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аварийное отключение электроэнергии произошло днем 8 апреля в Прикубанском округе.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «ВК-3» и 34 трансформаторные подстанции. Без света временно остались жители улиц: Ейское шоссе, 9-я Тихая, Новотитаровская, Карла Гусника, Дивной, Новосельской, Целиноградской, Есаульской и Высотной.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества на севере города уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: жители Пашковки в Краснодаре остались без воды из-за порыва водопровода. Аварийное отключение холодного водоснабжения на востоке города произошло утром 8 апреля.

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