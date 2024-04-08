Жители 9 улиц на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии

Аварийное отключение электроэнергии произошло днем 8 апреля в Прикубанском округе.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «ВК-3» и 34 трансформаторные подстанции. Без света временно остались жители улиц: Ейское шоссе, 9-я Тихая, Новотитаровская, Карла Гусника, Дивной, Новосельской, Целиноградской, Есаульской и Высотной.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества на севере города уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

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