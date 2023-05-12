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Жители 8 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-8-ulits-v-tsentre-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-4
Жители 8 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии в Центральном округе произошло днем 12 мая.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «С-406» и 13 трансформаторных подстанций. В результате аварии без света остались жители улиц: Шоссе нефтяников, Садовая, 40-летия Победы, Ростовское шоссе, Серова, Клиническая, Выставочная и Юннатов.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в центре краевой столицы уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре 11 мая стартовали массовые отключения света. Отключать электроэнергию до вечера 12 мая будут в связи с проведением плановых работ по обслуживанию объектов электросетевого хозяйства

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