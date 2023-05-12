Жители 8 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии
Происшествия
12.05.2023 14:20
Аварийное отключение электроэнергии в Центральном округе произошло днем 12 мая.
Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «С-406» и 13 трансформаторных подстанций. В результате аварии без света остались жители улиц: Шоссе нефтяников, Садовая, 40-летия Победы, Ростовское шоссе, Серова, Клиническая, Выставочная и Юннатов.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в центре краевой столицы уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.
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