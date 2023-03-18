Жители 8 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии произошло утром 18 марта в микрорайоне Горогороды.

Из-за повреждения на линии оказались отключены 21 трансформаторная подстанция. Без света временно остались жители улиц: Индустриальной, Захарова, Красина, Химзаводской, им. Олега Кошевого, Береговой, Рыбачьей и Затонной.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

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