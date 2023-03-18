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Жители 8 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-8-ulits-v-tsentre-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-3
Жители 8 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии произошло утром 18 марта в микрорайоне Горогороды.

Из-за повреждения на линии оказались отключены 21 трансформаторная подстанция. Без света временно остались жители улиц: Индустриальной, Захарова, Красина, Химзаводской, им. Олега Кошевого, Береговой, Рыбачьей и Затонной.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре 10 марта из-за аварии без света остались жители Музыкальном микрорайона.

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