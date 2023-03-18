Жители 8 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии
Происшествия
18.03.2023 09:21
Аварийное отключение электроэнергии произошло утром 18 марта в микрорайоне Горогороды.
Из-за повреждения на линии оказались отключены 21 трансформаторная подстанция. Без света временно остались жители улиц: Индустриальной, Захарова, Красина, Химзаводской, им. Олега Кошевого, Береговой, Рыбачьей и Затонной.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре 10 марта из-за аварии без света остались жители Музыкальном микрорайона.
Популярные новости
- Из Google Play 17 марта исчезли мобильные приложения банков России
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Неизвестные подвесили мертвого дельфина на веревке в Темрюкском районе
- Почти 700 бездомных собак отловили с начала года в Краснодаре
- ФСБ: в гаражном боксе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону загорелись ГСМ, это привело ко взрыву
- СК начал проверку после инцидента с забытой стремянкой на детском аттракционе в Сочи