Без света из-за аварии остались четыре улицы в Музыкальном районе Краснодара

Сообщение об отключении электричества в Прикубанском округе поступило из ЕДДС 10 марта около 18:00.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась ПС «ПБ-5» и 11 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители улиц Мусоргского, Есенина, Агрохимической, Московской. На месте работает аварийная бригада, время восстановления уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

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