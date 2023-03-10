Без света из-за аварии остались четыре улицы в Музыкальном районе Краснодара
Общество
10.03.2023 18:18
Сообщение об отключении электричества в Прикубанском округе поступило из ЕДДС 10 марта около 18:00.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась ПС «ПБ-5» и 11 трансформаторных подстанций.
Без света остались жители улиц Мусоргского, Есенина, Агрохимической, Московской. На месте работает аварийная бригада, время восстановления уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.
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