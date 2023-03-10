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Без света из-за аварии остались четыре улицы в Музыкальном районе Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bez-sveta-iz-za-avarii-ostalis-chetyre-ulitsy-v-muzykalnom-rajone-krasnodara
Без света из-за аварии остались четыре улицы в Музыкальном районе Краснодара
Фото Burak K, pexels.com

Сообщение об отключении электричества в Прикубанском округе поступило из ЕДДС 10 марта около 18:00.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась ПС «ПБ-5» и 11 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители улиц Мусоргского, Есенина, Агрохимической, Московской. На месте работает аварийная бригада, время восстановления уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: из-за крупной энергоаварии без света 5 марта остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края.

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