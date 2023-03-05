Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края

На высоковольтной линии 110 кВ Абинская — Холмская 5 марта произошло аварийное отключение электроэнергии.

Обесточены 10 подстанций 110 кВ: «Ильская», «Северская», «Холмская», «Звезда», «Хабль», «Ахтырская», «Новая», «Абинская-1, СШ-110 кВ и 21-ПС 35 кВ. В зоне отключения находятся 69 тыс. 900 человек, а также 53 соцобъекта и 23 тыс. 800 домов.

На место выехала аварийная бригада «Россети Кубань». По данным на 14:56 запитали всех потребителей, кроме подстанций «Холмская» и «Ахтырская». Без света оставались 4,5 тыс. человек, 2 соцобъекта и 1,4 тыс. домов.

По данным на 15:38 восстановили энергоснабжение всех потребителей, сообщает Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края в Telegram.

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