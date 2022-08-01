Жители 7 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии
Происшествия
01.08.2022 15:53
Аварийное отключение электроэнергии в Центральном округе произошло днем 1 августа.
Из-за повреждения кабеля оказались отключены ПС «ПТ-11» и 9 трансформаторных подстанций.
Сейчас электричества нет на улицах Кутузова, Леваневского, Садовой, Головатого, Промышленной, Базовской и Новокузнечной.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Когда жителям центра краевой столицы вернется свет, пока неизвестно, сообщает ЕДДС Краснодара.
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