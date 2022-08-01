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В Западном округе Краснодара из-за аварии на сетях несколько улиц остались без света

Происшествия
01.08.2022 13:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-zapadnom-okruge-iz-za-avarii-na-setyah-neskolko-ulits-ostalis-bez-sveta
В Западном округе Краснодара из-за аварии на сетях несколько улиц остались без света
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На территории района отключили 15 трансформаторных подстанций из-за повреждений кабельной линии ПС «ЮЗ-210».

Без электричества остались жители улиц Рылеева, Красных Партизан, Севастопольской, Власова, Котовского, Бабушкина и Аэродромной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает пресс-служба ЕДДС Краснодара.

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